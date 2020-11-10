  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苖】約翰遜：疫苗或非解藥 民眾不應鬆懈

環球政治 16:19 2020/11/10

分享：

新冠疫苗有好消息，美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗，保護效用率（efficacy rate）高達90%。不過，英國首相約翰遜警告，民眾未能因此而斷定輝瑞疫苗是新冠肺炎的「解藥」。

約翰遜周一指，雖然今日傳來好消息，但距離疫苗面世尚有一段距離。約翰遜指，絕對不能依靠疫苗作為解決方案，並指民眾現在可能犯的最大錯誤，是在如此關鍵的時刻鬆懈。

輝瑞疫苗效用率達90% 須相隔3周注射兩劑 【下一頁】

輝瑞疫苗大選後才有進展 CEO強調無關政治 【下一頁】

約翰遜指，英國已訂了足夠讓全英國3分1人注射的輝瑞疫苗份量。不過，約翰遜強調，即使他對來年英國可有疫苗注射感到樂觀，但不想讓英國民眾現時感自滿。

英格蘭首席醫療官范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）亦警告，鑑於現時疫苗的進度，若認為是意味民眾可「回歸正常生活」（getting life back to normal），是言之過早。

范塔姆亦預計，此疫苗不會令英國甚至歐洲第二波疫情出現逆轉。范塔姆呼籲英國民眾不要鬆懈，並警告民眾需遵守防疫規則。

英格蘭由月1初起實施涵蓋20個範疇的措施，包括非必要零售商店關閉、餐飲業只提供外賣服務至晚上10時、實施2人室内限聚令等措施。民眾除了購買必需品或出外工作等理由，都要留在家中。上述措施維持四周至12月2日。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【輝瑞疫苗】效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑
2020/11/09
【輝瑞疫苗】效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑
【美國疫情】連續3日新增逾10萬確診 20州創新高
2020/11/07
【美國疫情】連續3日新增逾10萬確診 20州創新高
【美國疫情】增12萬確診創新高 多個大選關鍵州惡化
2020/11/06
【美國疫情】增12萬確診創新高 多個大選關鍵州惡化
【新冠疫情】曾染疫者免疫系統半年後仍有反應 且更快更強
2020/11/09
【新冠疫情】曾染疫者免疫系統半年後仍有反應 且更快更強
【英國疫情】約翰遜不會延長封城 料維持4星期可控疫
2020/11/06
【英國疫情】約翰遜不會延長封城 料維持4星期可控疫
傳染病 疫情 約翰遜 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 英格蘭 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【輝瑞疫苗】英國倡護老院院友優先接種 醫護隨後

下一篇文章

【輝瑞疫苖】輝瑞13億疫苗被西方國家瓜分 巴西商討購入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑
【輝瑞疫苗】效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑
【美國大選結果】美媒：特朗普擬2024年再參加美國大選 （不斷更新）
【美國大選結果】美媒：特朗普擬2024年再參加美國大選 （不斷更新）
【美國大選】外媒分析：令特朗普痛失3個搖擺州的原因
【美國大選】外媒分析：令特朗普痛失3個搖擺州的原因
【美國大選】特朗普還輸掉夫人？英媒：梅拉尼婭正談離婚協議
【美國大選】特朗普還輸掉夫人？英媒：梅拉尼婭正談離婚協議
【美國大選結果】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【美國大選結果】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【美國大選】豪賭5000萬特朗普連任 英國銀行家輸清光
【美國大選】豪賭5000萬特朗普連任 英國銀行家輸清光