【新冠疫苗】約翰遜：輝瑞疫苗或非解藥 民眾不應鬆懈

新冠疫苗有好消息，美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗，保護效用率（efficacy rate）高達90%。不過，英國首相約翰遜警告，民眾未能因此而斷定輝瑞疫苗是新冠肺炎的「解藥」。

約翰遜周一指，雖然今日傳來好消息，但距離疫苗面世尚有一段距離。約翰遜指，絕對不能依靠疫苗作為解決方案，並指民眾現在可能犯的最大錯誤，是在如此關鍵的時刻鬆懈。

輝瑞疫苗效用率達90% 須相隔3周注射兩劑 【下一頁】

輝瑞疫苗大選後才有進展 CEO強調無關政治 【下一頁】

約翰遜指，英國已訂了足夠讓全英國3分1人注射的輝瑞疫苗份量。不過，約翰遜強調，即使他對來年英國可有疫苗注射感到樂觀，但不想讓英國民眾現時感自滿。

英格蘭首席醫療官范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）亦警告，鑑於現時疫苗的進度，若認為是意味民眾可「回歸正常生活」（getting life back to normal），是言之過早。

范塔姆亦預計，此疫苗不會令英國甚至歐洲第二波疫情出現逆轉。范塔姆呼籲英國民眾不要鬆懈，並警告民眾需遵守防疫規則。

英格蘭由月1初起實施涵蓋20個範疇的措施，包括非必要零售商店關閉、餐飲業只提供外賣服務至晚上10時、實施2人室内限聚令等措施。民眾除了購買必需品或出外工作等理由，都要留在家中。上述措施維持四周至12月2日。

責任編輯：林嘉莉