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【台積電TSMC】台積電10月收入按年增12.5%　蘋果盡攬5納米晶片產能

股市 16:00 2020/11/10

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台積電TSMC10月營收按年升12.5%，按年減6.5%。

台積電TSMC（美：TSM）（台：2330）今日（10日）公布10月營收數據，營收達1193.03億新台幣（折合約42億美元），按年增長12.1%，按月跌6.5%。累計首10個月營收約1.097萬億新台幣，按年增加27.7%；而台積電上一年全年營收達1.069萬億新台幣，毫無懸念今年總營收將超越去年。

有業內分析人士稱，iPhone 12系列供貨短缺，可能在一定程度上抑制5納米晶片的出貨，總體來說，蘋果依然是台積電最大的大客戶。

此前有消息指，台積電可能為麒麟9000系列代工，官方說法是沒有與華為的合作，目前5納米晶片的主要產能被蘋果（美：AAPL）「食盡」。

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編輯：陳華

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