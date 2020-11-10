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【滙豐控股5】國際金融股賀疫苗快面世 滙豐大升8%渣打炒上10%

股樓投資 16:55 2020/11/10

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美國有藥廠傳出成功研發具高效力的疫苗，觸發不同舊經濟股今日大幅上揚，包括估值低殘的國際金融股。當中滙豐(00005)全日大升8%，收報37.7元。另一國際金融股渣打(02888)更大升10.5%收報42元。本地銀行股也有不俗表現，恒生(00011)上升4.3%收報131.8元，中銀香港(02388)上升5.4%收報24.15元。

【異動股】 大行齊撐業績對辦 領展中午大升近7%   詳情請看【下一頁

【騰訊700】馬化騰退任財付通法人 騰訊副總裁林海峰接任   詳情請看【下一頁

三大國際保險股今日亦齊齊起動，友邦(01299)上升5.7%報87元。宏利(00945)上升7%報120.6元,保誠(02378)炒上12%報120.6元。

外電亦報道，英國央行副行長康利夫指，央行須評估經濟前景、銀行資本及盈虧情況，才可以就銀行派息作出決定，央行或容許銀行派息，但不排除設立限制，直至評估銀行的穩健程度為止。康利夫又指，央行早前作出擴大量寬的決定是因應通脹達標而作出，而不單只是為了刺激經濟。

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 經濟

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