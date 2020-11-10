【adidas業績】adidas上季經營利潤跌11%　勝預期

▲ adidas第三季淨銷售額按年跌7%至59.64億元（歐元，下同），經營利潤跌11.6%至7.94億元，均勝市場預期。

國際運動品牌adidas公布，第三季淨銷售額按年跌7%至59.64億元（歐元，下同），經營利潤跌11.6%至7.94億元，均勝市場預期。淨利潤按年跌15.5%至5.46億元。adidas行政總裁Kasper Rorsted表示，上季業務強勁復甦，成功將庫存減少超過5億元，電商平台的銷售亦有雙位數的增長。

adidas據報計劃出售Reebok，詳情看【下一頁】

展望第四季，集團表示，部份主要市場因疫情再次嚴重而實行新的封鎖措施，但預期今季的營收可與第三季相若，意味按固定滙率計將有低至中單位數的跌幅。集團又預期，毛利率於今季可回歸去年水平，料經營利潤介乎1億至2億元之間。

三大市場歐洲、北美洲及亞太區之間，上季僅得歐洲的銷售額按年升3.3%至17.53億元，北美洲及亞太區均錄得5.4%及10.4%的跌幅。整體毛利率跌2.1個百分點至50%。

adidas上季的銷售額跌6.7%至54.59億元，Reebok則跌12.3%至4億元。值得留意是，有傳adidas計劃出售其旗下品牌Reebok，安踏體育 （02020） 為潛在買家之一。

相關文章：

【adidas業績】adidas次季轉蝕3億歐元 中國5、6月銷售有雙位數增幅

【體育用品股】安踏李寧齊創新高 李寧私人入主英百年品牌Clarks

【美股焦點】美國麥當勞新產品策略 賣「脆辣雞腿包」竟然是市場焦點？

編輯：袁諾曦