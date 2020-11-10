【美股焦點】高盛：拜登+疫苗　全球經濟將V型復甦

高盛首席經濟學家Jan Hatzius指，拜登接近當選美國總統，新冠疫苗亦接近研製成功，全球經濟預計將出現V型復甦，且反彈幅度可能超出預期。

美國多間媒體統計數據顯示，2020年美國大選中，民主黨總統候選人拜登已經獲得當選所需的270張選舉人票，預料會成為美國新一任總統。

高盛認為，在此之後，共和黨有較大可能拿下參議院，預計屆時將有1萬億美元的財政刺激方案出爐，具體時間點預計在1月20日拜登宣誓就職之前。

除了美國大選因素之外，高盛表示，對於全球經濟增長而言，更重要的仍是橫掃歐洲、美國的第二、第三波疫情問題。目前，歐洲部分主要經濟體，如「火車頭」德國、法國等均重啟了相應的抗疫封鎖措施，美國多州也已在嘗試採取規模較小的針對性措施應對疫情。

高盛指，假設美國食品藥品監督管理局（FDA）在明年1月至少批准一種疫苗，且像高盛此前預期一樣在那之後不久就開始大規模接種疫苗，經濟應該會在二季度大幅增長。

輝瑞已宣布其與BioNTech聯合研發的mRNA新冠疫苗有效率超90%，而按照輝瑞的計劃，下周之前將為志願者積累兩個月的安全數據，如果沒有不可預見的問題，最快本月下旬就能申請美國的緊急使用授權。

如果成功獲得緊急使用授權，由美國疾病控制和預防中心召集的、外部專家組成的第二委員會將迅速介入，決定疫苗分發的批次和流程，屆時疫苗分發才能正式開始。意味若一切順利，疫苗可能會在12月底甚至1月初投放市場。

全年來看，高盛預計，2020年全球GDP將萎縮3.9%，但仍略好於萎縮4%的市場普遍預測；2021年的全球GDP增速則能達到6%，高於市場預期的5.2%；2022年增長4.6%，高於預期的3.7%。

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