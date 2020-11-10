【強制放假】深圳明年實施新規：加班太多將被「強制休假」　冀改變「996」工作模式

內地的「996」工作制度向來為人詬病。與香港一河之隔的深圳，明年1月1日將實施《深圳經濟特區健康條例》，提出推行強制休假制度，保障勞動者身心健康，為內地首部地方性健康法規。內地不少網友對推行強制休假制度表示支持，不過仍擔心無法改變「996」的工作模式。

「996」工作制是指早上9點上班、晚上9點下班，中午和傍晚休息1小時，每天共工作10小時以上，並且一周工作6天的工作制度，是中國互聯網企業盛行的加班文化，但違反了《中華人民共和國勞動法》。

據內地媒體報道，深圳明年起推行《深圳經濟特區健康條例》，提出推行強制休假制度，可更好地保障勞動者身心健康，有專家認為強制休假的新規例將有一定示範效應。

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《深圳經濟特區健康條例》明確規定，推行強制休假制度，用人單位應當合理配置人力資源、安排員工作息時間，對腦力和體力勞動負荷較重的員工，實行輪休制度，避免對員工健康造成人體機能過度損耗或者身心健康傷害。同時，用人單位應當嚴格執行員工帶薪休假制度，人力資源保障部門和工會等組織應當加強對用人單位落實員工帶薪休假制度的監督檢查。

實際上，帶薪休假在20多年前已被寫進了中國勞動法，《職工帶薪年休假條例》更對職工的年休假天數等進行了具體規定，然而過往在執行過程中，休假制度未有完全落實。

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責任編輯：葉卓偉