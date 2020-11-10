近20%新冠肺炎患者　在3個月內患有精神疾病

新冠肺炎持續，美國藥廠輝瑞（Pfizer）周一（9日）宣布與德國BioNTech合作研製的新冠疫苗，在第三階段大規模初步臨床測試的初步數字顯示，有效率超過九成且未見有嚴重副作用，有望可以緩和疫情。雖然可以預防患有新冠肺炎，但患者患上精神疾病的風險，卻是不能避免。有研究指出，2成新冠肺炎患者在90天內，患有焦慮症、抑鬱症等精神疾病。

【新冠疫苗】輝瑞藥廠疫苗90%有效 有望年底前生產5000萬劑：【下一頁】

據《CNN》報道，研究人員查看美國在今年1月20日至8月1日期間，6900萬人的病歷，當中包括6.2萬位新冠肺炎病患者。研究人員發現，有18%的患者對新冠肺炎病毒呈陽性後3個月，被診斷出患有不同程度的精神疾病。此外，與同一時期其他呼吸道感染患者、皮膚感染患者、骨折、膽結石等患者對比下，新冠肺炎患者患有精神疾病比率較其他疾病患者高於2倍。

是次研究於周一（9日），發表在醫學期刊《刺胳針》上，但內容就未有仔細說明新冠肺炎患者與患上精神疾病之間的關係。有份參與研究的牛津大學神病學教授Paul Harrison解釋，上述結果可歸納好幾個因素，包括病毒的直接神經學或生物學作用、用於治療該疾病的病毒，以及因感染病毒，而引起憂慮和焦慮等等。

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