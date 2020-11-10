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【5G手機】諾基亞於美國推8 V 5G UW手機　售價699美元

科技 17:00 2020/11/10

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Nokia旗下的手機品牌HMD Global，即將在美國推出8 V 5G UW手機，並透過美國電信商Verizon銷售。

近年隨著蘋果（Apple）、三星等手機品牌崛起，諾基亞（Nokia）亦正加快發展手機業務，爭取在市場上立足。最近，Nokia旗下的手機品牌HMD Global，即將在美國推出8 V 5G UW手機，並透過美國電信商Verizon銷售。

早於本年3月份，HMD Global發布首款支援5G網絡的Nokia 8.3 5G手機，最近與美國電信商 Verizon合作，推出定制版Nokia 8 V 5G UW手機。Nokia 8 V 5G UW支援6GHz以下的mmWave 5G網絡，採用6.81吋屏幕，搭載高通驍龍765G 晶片。另外，手機後置四個鏡頭組合，包括6,400萬像素主鏡頭，1,200萬像素超廣角鏡頭，200萬像素微距鏡頭，以及200萬像素景深鏡頭。

＜＜【智能電視】Nokia授權奧地利公司　推出Android TV電視盒

＜＜【經典再現】丹麥電訊商官網重現經典機型　Nokia擬推出復刻版8000系列手機

Nokia 8 V 5G UW電池容量為4500mAh，支援18W快充。手機配有6GB內存+64GB內部儲存容量，結合指紋傳感器及USB-C充電等功能，搭載Android 10系統，售價為699美元（約5,419港元）。

另外有消息指出，Nokia有望在本月發布Nokia 7.3、Nokia 9.3 PureView等多款機型，有興趣的用家屆時可多加留意。

責任編輯：李寶如

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