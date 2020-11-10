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【ATMX】內地擬打擊平台經濟壟斷 騰訊阿里急挫美團跌逾一成

股樓投資 18:03 2020/11/10

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內地市場監管總局發布了一份《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，旨在防止大型互聯網經濟平台經營者的壟斷行為，以保護市場的公平競爭。文件中提及，若平台以技術手段或演算法等，與交易相對人達成排他性協議，便有機會觸犯《反壟斷法》。

今日內地科網股ATMXJ全線下跌，美團（03690）領跌逾10.5%，收報300元；京東（09618）跌約8.8%，收報330.4元；阿里巴巴（09988）跌逾5.1%，收報275.4元；騰訊（00700）跌4.4%，收報595元；小米（01810）跌4.3%，收報24.45元。

【騰訊700】馬化騰退任財付通法人 騰訊副總裁林海峰接任  詳情請看[下一頁]

內媒報導指，於「雙11」前，市場監管總局、中央網信辦、稅務總局在上周五共同召開了有關線上經濟秩序的行政指導會，阿里、京東、美團、滴滴、快手、拼多多等多間互聯網平台都有派代表出席。會議上，監管機構曾批評有平台強迫商家「二選一」，並要求平台需依法經營，自我約束。

【大行點睇】花旗連升呢隻車股兩評級至「買入」　大升目標價逾2倍  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 美團－W（03690） 經濟

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