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【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知

股樓投資 17:03 2020/11/10

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隨着螞蟻集團上失告吹，近期的新股焦點可能就落在德琪醫藥（新上市編號：06996）身上，尤其近期醫藥板塊似乎較被看好，到底抽不抽德琪，搭上這醫藥股的順風車？且先了解一下德琪醫藥的情況。

一. 獲明星基金入股

德琪醫藥由高盛和摩根大通出任保薦人，在過去3年累計完成三輪融資共計2億多美元，截至今年年7月底止仍有可用資金1.7億萬美元。今次上市共引入10名基石投資者，合共認購1.79億美元，最多佔發售股份57%。基投包括富達投資、新加坡主權投資基金GIC、貝萊德（BlackRock）、博裕資本、美國私募Cormorant、高瓴資本、紅杉資本旗下Sequoia Capital China Growth、中國國新、美國私募Laurion Capital，以及Octagon Investments。

德琪醫藥6996即日起招股 入場費約9131元，想知詳情請按：【下一頁】

二. 擁有 12 款創新葯產品管綫

德琪醫藥專注於血液及腫瘤治療領域，旨在為亞太地區的患者帶來創新療法，自2017年成立至今，共有6款在研創新藥，12款臨床及臨床前創新藥物的產品管綫，主要針對亞洲患者中發病率極高的癌症，如肝癌、鼻咽癌、胃癌、膽管癌和某些類型的血癌。截止公司招股書披露，目前公司有9項正在進行臨床試驗，5項計劃啟動臨床試驗，並在亞太多地區收到9項IND批准。

三. 去年虧損3.24億元人民幣

德琪醫藥自成立起已產生大量淨虧損，在可預見的將來將繼續產生淨虧損，且可能無法產生足夠收入以實現或維持盈利。招股書顯示，2018年、2019年及2020年上半年的收入分別為946.4萬元（人民幣，下同）、5,294.6萬元、1,936.6萬元；公司仍未獲得盈利，在2018年、2019年及2020年上半年分別錄得1.46億元、3.24億元及5.38億元虧損。

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此外，公司目前尚未從產品銷售中產生任何收入。截止 2018 年、2019 年兩個財政年度及2020年上半年，公司收入分別爲946.4萬、5294.6萬和1936.6萬，對應的淨虧損分別爲 1.46億、3.24億和5.38億。

四. 研發費持續上升

在招股書的「風險因素」中有以下一句，「德琪醫藥可能需要額外的資金滿足經營現金需求，但可能無法以德琪醫藥可接受的條款獲得財務，甚或根本無法獲得財務。」事實上，在報告期內，德琪醫藥經營活動現金淨額爲1.13億、1.22億及1.39億，將繼續用於推進候選藥物臨牀開發，獲得監管批准的任何候選藥及其商業化。同期研發費用開支分別爲1.16億、1.16億和1.70億元，研發投入呈增長態勢。

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五. 員工人數僅90人

德琪醫藥報告期內僅擁有員工90人，其中半數爲研發及開發人員。大多數擁有跨國藥企工作經歷，且有超過60%的員工擁有研究生以上學歷。這些人手對於一家有9項正在進行的臨牀試驗，以及5項計劃啓動的臨牀試驗，似乎並不充足。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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