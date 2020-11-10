【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房

疫情持續穩定，病毒疫苗亦有重大進展，加上美國大選結果揭盅，對樓市而言具正面作用，最近買家入市信心也加強，市場也錄得不少買家由租轉買的個案。其中一家庭原打算物色租盤，最後卻以創同類單位新高價購入YOHO Town 三房。

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中原地產分區營業經理潘鈺恒表示，一手市場銷情熾熱，加上外圍市況趨向明朗化，推動買家積極入市，優質單位更備受追捧。分行新近促成YOHO Town 5座高層H室成交，實用面積516平方呎，三房間隔。該單位5月份時叫價898萬元，之後逐步調整叫價，最新叫價為858萬元，經買家議價後，最終以848萬元沽出，累減約6%或50萬元，折合實用呎價16,434元，價錢仍創同類型單位新高。

▲ YOHO Town單位數量夠多，備受家庭客歡迎

潘鈺恒表示，以上成交的買家為家庭客，原本物色租盤，但睇樓後見租盤選擇不多，租金亦硬淨，經代理分析下，認為低息環境下買樓最划算，遂轉租為買，鍾情上址向東南，享極高層開揚翠綠山景，加上屬同類型優質盤，放盤罕有，見業主肯減價，迅速拍板入市。

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據悉，原業主於2003年7月以154萬元向發展商買入單位，持貨17年轉售，帳面獲利694萬元，單位期內大幅升值4.5倍。

愉景新城也錄得買家租轉賣個案，中原地產首席分區營業經理劉智佳表示，二手市場成交加快，愉景新城本月至今錄得4宗成交，預計全月可突破上月6宗紀錄。劉智佳表示，分行新近促成愉景新城7座極高層D室成交，實用面積610平方呎，三房套房間隔，向東，享翠綠山景，景致開揚，環境清幽。業主原叫價950萬元，經議價後減至904萬元成交，折合實用呎價14,820元，累減46萬元或5%。

▲ 愉景新城為荃灣區大型屋苑

劉智佳指，買家為家庭客，原本物色愉景新城租盤，睇樓了解後，認為供抵過租，隨即轉買上述優質戶。原業主於2008年以335萬元買入單位，自住12年轉售，帳面獲利569萬元，單位期內升值1.7倍。

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記者：陳詠妍