【港股追蹤】近期最強餐飲股 仲有大行提升目標價

內地疫情下半年逐漸受控後，內需股成為被追捧對象，其中餐飲行業的股份股價一直有支持。惟九毛九（09922）及海底撈（06862）近期升至高位後未見再進，反而另一家以火鍋為主打的呷哺呷哺（00520），股價近周勢如破竹，由上月初低位不足10元，到今日（10日）曾高見16.18元，創52周新高，短短一個月左右，累積升幅超過50%。

股價上升之餘，股份前景亦獲大行花旗睇好，該行報告指，根據行業檢查，集團餐廳在十一黃金周期間的同店銷售跌幅收窄至低單位數，對比今年7，8月時的雙位數跌幅顯著減少，預期會繼續維持在中至高單位數。

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該行表示，呷哺呷哺旗下品牌餐廳「湊湊」的同店銷售更由9月的低單位數下跌，到10月底錄得增長，認為同店銷售較龍頭連鎖火鍋餐廳及該行預期復甦得更快，估計原因是集團致力提升品牌資產，及翻桌有所改善。

花旗預期，公司明年同店銷售可恢復至去年水平。另外，由於新餐廳額外的銷售貢獻，估計集團明年的銷售可較去年水平增長45%。故上調對股份目標價，由早前13.1元，大幅提升超過30%，至18.2元，維持「買入」評級，以現價計，仍有超過15%潛在上升空間。

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記者：葉志偉