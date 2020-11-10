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撲殺水貂涉「違憲」 　丹麥宣布暫停行動

環球政經 14:50 2020/11/10

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丹麥衛生部門在境內養殖水貂場的員工和水貂中發現突變病毒，當局撲殺國內的水貂。然而，撲殺國內水貂涉「違憲」，丹麥當局也宣布暫停行動。

【新冠肺炎】丹麥現變種病毒由水貂傳人　全面撲殺1,700萬隻水貂：【下一頁

綜合報道，目前，丹麥境內已有約250萬隻水貂被撲殺。該決定隨即惹起當地的部分議員及水貂養殖場反對，而且有不少法律法律專家指此舉涉違憲。由於該緊急命令，未能在國會上爭取四分之三的同意票，所以撲殺行動於當地周一暫定進行。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）於上周表示，當地衛生局發現變種新冠肺炎病毒，更由水貂傳人，將全面撲殺當地1,700萬隻水貂。

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撰文 : 黎淑雯

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