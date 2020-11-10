【華為風暴】華為傳1000億人幣出售榮耀手機　小米跌幅擴大至6%、神州數碼A股急升

▲ 華為傳拆售副品牌「榮耀手機」

華為傳拆售副品牌「榮耀手機」多時，外電報道，華為正計劃向榮耀手機分銷合作商數州數碼（深：000034）、深圳市政府出售品牌，最快周日公布有關消息，涉資約1000億元人民幣。被視為華為制裁受惠股，小米 （01810） 股價於消息公布後跌幅擴大，最新跌6.3%，暫報23.95元，成交39億元。

路透社報道，華為有關計劃是期望更為集中發展高階手機以及企業服務，並相信即使美國總統有望交替，也不會對現有禁令有明顯改變。報道指，華為出售計劃將會以全現金支付，將會出售榮耀手機品牌、研發能力以及供應鏈管理等。

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據報，神州數碼將持有約15%榮耀手機，另外有至少3家深圳市持有的投資機構將持有榮耀手機約10%至15%股權。

神州數碼最新股價升6.6%，暫報30.69元人民幣，成交14.56億元。

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編輯：麥德銘