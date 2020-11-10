  • 24°C
香港時間 : 20201110日 (二) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為風暴】華為傳1000億人幣出售榮耀手機　小米曾跌6%、神州數碼A股升停（第二版）

新經濟追蹤 15:43 2020/11/10

分享：

華為傳拆售副品牌「榮耀手機」

華為傳拆售副品牌「榮耀手機」多時，外電報道，華為正計劃向榮耀手機分銷合作商數州數碼（深：000034）、深圳市政府出售品牌，最快周日公布有關消息，涉資約1000億元人民幣。被視為華為制裁受惠股，小米 （01810） 股價於消息公布後跌幅擴大，最多跌逾6%，尾市跌幅收窄至4.7%，暫報24.35元，成交51億元。

路透社報道，華為有關計劃是期望更為集中發展高階手機以及企業服務，並相信即使美國總統有望交替，也不會對現有禁令有明顯改變。報道指，華為出售計劃將會以全現金支付，將會出售榮耀手機品牌、研發能力以及供應鏈管理等。

另外，內地傳媒指榮耀去年利潤60億元人民幣，千億估值相當於市盈率16倍，並指若以小米估值計，榮耀估值可達2000億人幣。隨榮耀從華為分拆，華為消費者業務首席營運官萬颷等多名高層將入職榮耀。

小米遭花旗唱淡 華為手機業務不滅有多大風險？詳情可見【下一頁】

小米上季全球及中國手機出貨大增 完美吞華為市場佔有率，詳情可見【下一頁】

據報，神州數碼將持有約15%榮耀手機，另外有至少3家深圳市持有的投資機構將持有榮耀手機約10%至15%股權。

神州數碼A股午後升停，升10%至31.68元人民幣，成交23.43億元人幣。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【小米股價】小米上季智能手機市佔率首次打入全球三甲　歐洲市佔率與蘋果看齊

【雙11】小米雙11首日零售銷量突破40億　受惠華為缺貨、蘋果異軍起 （第二版）

【阿里巴巴】內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、阿里京東有份被約見

【騰訊股價】騰訊跌逾3%下試600元支持　逾千買盤排隊趁低撈貨

編輯：麥德銘

香港股票 小米集團－W（01810） 神州數碼（深：000034） 華為 小米

上一篇文章

【港股市況】科指跌逾6%　美團跌逾一成穿300元（不斷更新）

下一篇文章

【領展股價】領展升幅擴大至逾7%　每單位分派141.65仙、現價股息率約4.24厘（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】道指期貨回吐逾200點　納指期貨續跌0.8%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回吐逾200點　納指期貨續跌0.8%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升
【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄175億超購62倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄175億超購62倍（不斷更新）