亞洲物流及航運會議下周網上舉行　人工智能助商貿配對

▲ 香港貿易發展局今年續辦「亞洲物流及航運會議」，並將於11月17至18日首次移師網上舉行。圖為往年會議盛況。（亞洲物流及航運會議網站圖片）

為應對疫情衝擊物流、空運及航運業，香港貿易發展局今年續辦「亞洲物流及航運會議」，並將於11月17至18日首次移師網上舉行，預計吸引來自約25個國家及地區、約2000名業界及企業代表參與，匯聚超過40位物流、航運及空運專家透過網上平台在20場論壇中演講。

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香港貿易發展局副總裁劉會平表示，網上會議吸引不少新國家參與，包括巴西、保加利亞、捷克、土耳其等。除了舉辦多場論壇及研討會，今年大會網上平台將推出多項功能，包括運用人工智能作商貿配對，以及安排與專家及付貨人網上會面，方便環球業界隨時隨地交流及聯繫。

他又指，疫情下不少港商發現分散供應鏈十分重要，並重新注視內銷及東盟市場，因此會議將會重點探討三大熱門議題，包括新常態下重整供應鏈的可持續性、亞洲在環球供應鏈連通的演變，以及供應鏈管理和物流科技的創新發展。

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記者：朱悅瀅