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【美國大選】霍士也中斷直播 白宮發言人稱民主黨歡迎舞弊

環球政治 14:20 2020/11/10

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【美國大選】霍士也中斷記者會 白宮發言人稱民主黨歡迎舞弊

2020年美國大選，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）篤定當選，惟總統特朗普（Donald Trump）拒絕認輸，白宮記者會中，白宮發言人重覆特朗普論調，攻擊選舉合法性，指摘民主黨歡迎選舉舞弊。一向被認為較支持特朗普的霍士新聞台，認為白宫的指控缺乏根據，中斷記者會直播。

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【美國大選】麥康奈爾力撐特朗普興訟 稱不損民主【下一頁】

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）周一在記者會，繼續為特朗普的舞弊論護航，聲稱民主黨阻撓監察員監察點票過程，直指民主黨歡迎舞弊（welcoming fraud），歡迎非法投票（welcoming illegal voting）。

麥肯內尼所作的指控無疑相當嚴厲，霍士新聞主播卡夫托（Neil Cavuto）聞言，中途打斷直播。

卡夫托稱，麥肯內尼指摘另一方支持舞弊及非法投票，他形容作弊及操縱選舉是爆炸性指控（explosive charge）。

他稱希望確保總統一方有充分理據，除非有更多詳細證據支持指控，否則他真誠認為不應繼續播放有關言論，若白宮有更多證據，會知會公眾。

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【美國大選】伊萬卡據報勸父親認輸 恐特朗普阻其未來選總統【下一頁】

特朗普近日曾多次指控大選有舞弊情況，日前見記者時公開聲稱有舞弊，多間傳媒機構包括美國廣播公司（ABC）、全國廣播公司（NBC）及哥倫比亞廣播公司（CBS）等，認為他的指控不實，無充分理據證明選舉不公，終止直播。

不過，美國有線新聞網絡（CNN）及立場親共和黨的霍士新聞當時並未有中斷直播。

責任編輯：林建忠

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