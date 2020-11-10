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【華為動向】華為鴻蒙2.0系統下月發布　9成型號手機可升級使用

科技 14:30 2020/11/10

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有消息指，華為鴻蒙2.0手機版系統的進展良好，研發已經準備就緒，預計可於下月如期發布。

華為於去年的開發者大會中公布鴻蒙系統（Harmony OS），作為美國制裁的反制措施。近日有消息指，鴻蒙2.0手機版系統的進展良好，研發已經準備就緒，預計可於下月如期發布，明年華為手機將全面升級支持鴻蒙2.0。

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隨著Google等外國科企紛紛停止供應華為，華為已再無法獲得Android的更新，意味著只能使用已開源的版本。於是，在去年5月，華為就註冊申請「華為鴻蒙」商標。而早前在2020年華為開發者大會上，余承東亦公布相關數據，顯示華為HMS已經集成應用9.6萬款，開發者達180萬，活躍用戶達4.9億，提供給開發者的API已經超過1.2萬個，數量遠遠超過Google。

據中國著名科技博客@數碼長安君於微博爆料指，鴻蒙2.0手機版暫定於下月18日起開放下載。他指，華為將於12月18日開放Beta 測試版本，主要針對開發者；至於一般手機用戶，華為則會在明年1、2月陸續提供升級渠道。之後會進行為期數個月的初步升級驗證，最後再全面開放升級。

對於期待轉用鴻蒙系統的華為用戶來說，相信這絕對是一個好消息。而王成錄亦於早前表示，目前市面上 90% 以上的華為手機型號都可以升級至鴻蒙系統。

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去年華為手機全球出貨量達2.4億，位居世界第二。以保守估算，華為手機全球保有量約5億部，如果有一半以上華為手機升級成鴻蒙系統，其系統用戶量將達到2.5億，排名全球第三大手機作業系統。

責任編輯：施雯雯

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