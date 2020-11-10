【最吸金App】抖音10月份吸金近9億元　蟬聯全球應用程式收入榜冠軍

▲ 有數據指出，本年10月份全球熱門程式收入排行榜中，抖音及海外版TikTok再度蟬聯冠軍，一共吸金超過1.15億美元（約8.92億港元）。

內地短影片社交平台抖音（TikTok），早前飽受市場風波，但其應用程式的吸金力仍然強勁。據市場研究機構Sensor Tower最新數據，本年10月份全球熱門程式收入排行榜中，抖音及海外版TikTok再度蟬聯冠軍，一共吸金超過1.15億美元（約8.92億港元），按年大漲6.2倍。

Sensor Tower數據顯示，在10月份全球熱門應用程式（非遊戲類）收入的排行榜中，抖音再次登上榜首。抖音及海外版TikTok程式，在全球App Store和Google Play商店中，吸金超過1.15億美元（約8.92億港元）。其中有86%收入來自中國版抖音，另有8%收入來自美國市場，2%來自土耳其市場。

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另外，YouTube以超過9,400萬美元（約72,880萬港元）的收入，位於第二名，較去年同期增長58%。YouTube的收入約56%來自美國，其中11%來自日本，早前在疫情期間爆紅的交友程式Tinder，其應用程式收入排名第三。

在程式下載量方面，TikTok的10月份下載量高達6,600萬，排名第一，較去年同期增長9.5%。另外，排名第二的WhatsApp下載量為5,700萬，其中有30%下載量來自印度。

責任編輯：李寶如