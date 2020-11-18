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【美股焦點】波音737 Max正式獲批復飛　股價漲逾3%

股市 15:55 2020/11/18

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【美股焦點】波音737 Max據報最快下周三獲准恢復商業飛行

美國聯邦航空管理局（FAA）11月18日正式宣布，波音的737 Max客機獲准恢復商業飛行。FAA局長Steve Dickson上周發電郵聲明指，FAA料可「在未來幾天」完成對該機型整改的評估結果，但沒有說明具體日期。737Max有望復飛，配合疫苗消息，波音月內大幅反彈，一個月內累漲逾3成，股價現升3.5%，報217.78美元。

美國兩成上市公司淪「殭屍股」 彭博：波音埃克森美孚有份，詳情可見【下一頁】

737 Max停飛期達20個月，創出美國歷史上最長的停飛令。連同歐洲EASA上月公告，波音獲全球兩大最重要的航空監管機構獲准恢復重回天空。

FAA最新列明737 Max所須的軟件升級，同時要求波音更改員工培訓。

在2018、2019年，兩架波音737 MAX型號飛機先後墜毀， 造成346人死亡。波音737 Max在去年3月份被下令停飛，今年1月宣佈停止生產。

在FAA批准後，航空公司必須完成軟件更新及提供機師培訓，預計這個過程至少需要30日，之後737 MAX才能解禁。

相關文章：【航空告急】波音再削7000職位、明年底前累減2.6萬人　股價重挫半成（第三版）

【波音股價】波音737Max獲歐洲EASA批准年底復飛　波音盤前股價升逾半成

編輯：吳敏芳

波音（Boeing，美：BA） 美股 航空 波音 美國聯邦航空管理局
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