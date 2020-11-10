  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】波音737 Max據報最快下周獲批恢復商業飛行　波音股價盤前再升4%

股市 18:22 2020/11/10

分享：

【美股焦點】波音737 Max據報最快下周三獲准恢復商業飛行

彭博引述消息人士報道，美國聯邦航空管理局（FAA）有望最早於11月18日宣布波音的737 Max客機獲准恢復商業飛行。FAA局長Steve Dickson周一發電郵聲明指，FAA料可「在未來幾天」完成對該機型整改的評估結果，但沒有說明具體日期。 737Max有望復飛，配合疫苗消息，波音周一股價已大漲14%，周二盤前股價再升3.8%，暫報186美元。

截至周五，737 Max停飛期將滿20個月，創出美國歷史上最長的停飛令。連同歐洲EASA上月公告，波音獲全球兩大最重要的航空監管機構獲准恢復重回天空。

在2018、2019年，兩架波音737 MAX型號飛機先後墜毀， 造成346人死亡。波音737 Max在去年3月份被下令停飛，今年1月宣佈停止生產。

在FAA批准後，航空公司必須完成軟件更新及提供機師培訓，預計這個過程至少需要30日，之後737 MAX才能解禁。

相關文章：【航空告急】波音再削7000職位、明年底前累減2.6萬人　股價重挫半成（第三版）

【波音股價】波音737Max獲歐洲EASA批准年底復飛　波音盤前股價升逾半成

編輯：吳敏芳

波音（Boeing，美：BA） 美股 航空 波音 美國聯邦航空管理局

上一篇文章

【美股期貨】資金轉投傳統經濟股　道指期貨續升近百點　納指期貨跌1.2%（不斷更新）

下一篇文章

【寵物保險】OneDegree推全新寵物保險計劃　每年醫療額度7萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【美股期貨】資金轉投傳統經濟股　道指期貨續升近百點　納指期貨跌1.2%（不斷更新）
【美股期貨】資金轉投傳統經濟股　道指期貨續升近百點　納指期貨跌1.2%（不斷更新）
【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升
【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大