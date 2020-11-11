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【騰訊股價】騰訊600關逾千買盤一衝即散　ADR再跌22.75元

股市 06:17 2020/11/11

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【騰訊股價】騰訊跌逾3%下試600元支持　逾千買盤排隊趁低撈貨

輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，大市造好，惟科技股捱沽，科指跌半成，其中股王騰訊 （00700） 跌逾3%，低見600.5元。雖然如此，投資者趁騰訊回吐低撈，於騰訊600元價位排出1300個買盤。

下午1時22分，騰訊600元價位共排出1300個買盤，涉56.8萬股或3.4億元。

騰訊昨收報595元，全日大跌27.5元或4.4%。騰訊ADR延續跌勢，折算收報572.25港元，較港收市價595元低22.75元或3.8%。

騰訊將於周四（12日）放榜，綜合市場預測，騰訊上季收入按年升28%至1,241億元人民幣，經調整盈利則按年增長3成至317億元人民幣。騰訊股價今年以來累升6成。

【騰訊業績】騰訊股價吐3%、大和看升710元　周四公布季績料多賺3成（一文看清券商預測）

【騰訊股價】內地網貸新規出爐　馬化騰卸任騰訊財付通法定代表人、騰訊：10月獲央行批准（第三版）

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責任編輯︰梁浩碩

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