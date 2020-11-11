【騰訊股價】騰訊600關逾千買盤一衝即散　ADR再跌22.75元

上一篇文章
【雙十一】阿里巴巴天貓雙11累計成交3723億 京東2000億 Katy Perry現身「貓晚」（不斷更新）
輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，大市造好，惟科技股捱沽，科指跌半成，其中股王騰訊 （00700） 跌逾3%，低見600.5元。雖然如此，投資者趁騰訊回吐低撈，於騰訊600元價位排出1300個買盤。
下午1時22分，騰訊600元價位共排出1300個買盤，涉56.8萬股或3.4億元。
騰訊昨收報595元，全日大跌27.5元或4.4%。騰訊ADR延續跌勢，折算收報572.25港元，較港收市價595元低22.75元或3.8%。
騰訊將於周四（12日）放榜，綜合市場預測，騰訊上季收入按年升28%至1,241億元人民幣，經調整盈利則按年增長3成至317億元人民幣。騰訊股價今年以來累升6成。
【騰訊業績】騰訊股價吐3%、大和看升710元 周四公布季績料多賺3成（一文看清券商預測）
【騰訊股價】內地網貸新規出爐 馬化騰卸任騰訊財付通法定代表人、騰訊：10月獲央行批准（第三版）
更多【科網狂潮】文章
【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來 】 詳情
責任編輯︰梁浩碩