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消息：中電及港燈 或明年凍結電費

環球政經 13:44 2020/11/10

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港燈 （02638） 及中電 （00002） 將於今日（10日）下午，於立法會經濟發展事務委員會上，公布有關明年電費調整事宜，有消息指，兩電於明年或凍結平均淨電費。

據指，兩電在5年的發展計劃預測，明年或會加幅8.9%，即上調至每度1.327元及1.377元。若兩電宣布，於明年或凍結平均淨電費，即中電維持1.218元，港燈維持1.264元不變。有指，由於油價下跌，連帶天然氣價下調，令燃料支出費減少，或可抵銷加幅。

此外，政府於今年1月起，分12個月提供共計2,000元的電費補貼將於下月完結，補貼總額由每月至少210元減至50元。

 

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撰文 : 黎淑雯

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