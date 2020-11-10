【輝瑞疫苗】復星：輝瑞BioNTech新冠疫苗三期試驗沒有任何嚴重不良反應

▲ 復星稱，輝瑞、BioNTech新冠疫苗三期實驗沒有任何嚴重不良反應。

復星集團董事長郭廣昌昨日發文稱，輝瑞（美︰PFE）是復星的全球研發合作夥伴，形容mRNA疫苗的有效率遠超預期。復星今日早開電話會議， 復星醫藥 （02196） 全球研發中心總裁回愛民表示，輝瑞和BioNTech （美︰BNTX）共同 研發的mRNA新冠疫苗，三期試驗結果暫未發現有任何嚴重不良反應，新冠疫苗是安全的。

復星國際 （00656） 早段彈7.3%高見10.82元，半日報10.6元，升5.16%。復星醫藥更曾急彈20.8%至39.5元，現報37.6元，升14.98%。

回愛民稱，mRNA新冠疫苗共需接種兩針，第一針和第二針之間隔27天，本次三期試驗結果是在接種第二針7天后進行觀察記錄，接種患者樣本共計44000人，接種患者年齡範圍為12至85歲，涵蓋心肝肺慢性病患者、免疫缺陷患者、艾滋病患者、肝炎患者，接種兩針後沒有任何嚴重不良反應。

中國藥監局規定，上市新冠疫苗至少提供6個月的保護。回愛民解釋，在三期試驗接種第二針7天后，無嚴重不良反應即可申請上市。至於新冠疫苗的保護時間，可以期待新冠疫苗的保護時間超出最低限度6個月。

他續言，本次三期試驗中成年受試者產生的抗體達4.6倍，老年受試者產生的抗體達2至3倍。他又舉例，之所以需要每年接種流感疫苗，並不是因為抗體一年後就消失，而是流感病毒每年都會變異。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【輝瑞疫苗】中國科興生物新冠疫苗出現嚴重不良事故 另一疫苗商康希諾生物高開後倒跌

【輝瑞疫苗】郭廣昌：復星為輝瑞疫苗合作夥伴 復星醫藥早段急漲20%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華