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【輝瑞疫苗】復星：輝瑞BioNTech新冠疫苗三期試驗沒有任何嚴重不良反應

股市 13:27 2020/11/10

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復星稱，輝瑞、BioNTech新冠疫苗三期實驗沒有任何嚴重不良反應。

復星集團董事長郭廣昌昨日發文稱，輝瑞（美︰PFE）是復星的全球研發合作夥伴，形容mRNA疫苗的有效率遠超預期。復星今日早開電話會議，復星醫藥 （02196） 全球研發中心總裁回愛民表示，輝瑞和BioNTech（美︰BNTX）共同研發的mRNA新冠疫苗，三期試驗結果暫未發現有任何嚴重不良反應，新冠疫苗是安全的。

復星國際  （00656）  早段彈7.3%高見10.82元，半日報10.6元，升5.16%。復星醫藥更曾急彈20.8%至39.5元，現報37.6元，升14.98%。

回愛民稱，mRNA新冠疫苗共需接種兩針，第一針和第二針之間隔27天，本次三期試驗結果是在接種第二針7天后進行觀察記錄，接種患者樣本共計44000人，接種患者年齡範圍為12至85歲，涵蓋心肝肺慢性病患者、免疫缺陷患者、艾滋病患者、肝炎患者，接種兩針後沒有任何嚴重不良反應。

中國藥監局規定，上市新冠疫苗至少提供6個月的保護。回愛民解釋，在三期試驗接種第二針7天后，無嚴重不良反應即可申請上市。至於新冠疫苗的保護時間，可以期待新冠疫苗的保護時間超出最低限度6個月。

他續言，本次三期試驗中成年受試者產生的抗體達4.6倍，老年受試者產生的抗體達2至3倍。他又舉例，之所以需要每年接種流感疫苗，並不是因為抗體一年後就消失，而是流感病毒每年都會變異。

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【輝瑞疫苗】郭廣昌：復星為輝瑞疫苗合作夥伴　復星醫藥早段急漲20%

 

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編輯：陳華

香港股票 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 復星醫藥（02196）

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