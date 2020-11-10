【輝瑞疫苗】復星醫藥：mRNA新冠疫苗中國市場毛利65%歸復星（第二版）

▲ 復星稱，輝瑞、BioNTech新冠疫苗三期實驗沒有任何嚴重不良反應。

輝瑞（美︰PFE）和BioNTech（美︰BNTX）合作mRNA新冠疫苗BNT162b2超過90%有效性的消息引關注。復星與BioNTech今早開投資者電話會議，討論未來mRNA新冠疫苗BNT162b2在中國上市後，雙方如何分配經濟收益。復星醫藥 （02196） 董事長吳以芳表示，在第一期披露的雙方聯合開發疫苗的協議中，已經有關於在整個市場的利潤分配的比例。

吳以芳表示，將根據中國市場最終的定價與生產的成本，計算中國市場的毛利，當中有65%歸復星，BioNTech佔35%，在中國市場的所有銷售相關費用全部由 復星 承擔。

復星：mRNA新冠疫苗三期試驗7天後沒有嚴重不良反應即可申請上市

復星醫藥 （02196） 全球研發中心總裁回愛民表示，輝瑞和BioNTech （美︰BNTX）共同 研發的mRNA新冠疫苗，三期試驗結果暫未發現有任何嚴重不良反應，新冠疫苗是安全的。

回愛民稱，mRNA新冠疫苗共需接種兩針，第一針和第二針之間隔27天，有效性超過90%，本次三期試驗結果是在接種第二針7天后進行觀察記錄，接種患者樣本共計44000人，接種患者年齡範圍為12至85歲，涵蓋心肝肺慢性病患者、免疫缺陷患者、艾滋病患者、肝炎患者，接種兩針後沒有任何嚴重不良反應。

中國藥監局規定，上市新冠疫苗至少提供6個月的保護。回愛民解釋，在三期試驗接種第二針7天后，無嚴重不良反應即可申請上市。至於新冠疫苗的保護時間，可以期待新冠疫苗的保護時間超出最低限度6個月。

他續言，本次三期試驗中成年受試者產生的抗體達4.6倍，老年受試者產生的抗體達2至3倍。他又舉例，之所以需要每年接種流感疫苗，並不是因為抗體一年後就消失，而是流感病毒每年都會變異。

（第二版：新增 復星醫藥董事長吳以芳言論 ）

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編輯：陳華