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【輝瑞疫苗】復星醫藥與輝瑞BioNTech新冠疫苗在中國市場合作　毛利65%歸復星（第二版）

股市 15:43 2020/12/11

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復星稱，輝瑞、BioNTech新冠疫苗三期實驗沒有任何嚴重不良反應。

輝瑞（美︰PFE）和BioNTech（美︰BNTX）合作mRNA新冠疫苗BNT162b2初步實驗顯示超過90%有效，為首批公開初步臨床成效的新冠疫苗。港府最新公布，以預先採購疫苗的方式，向輝瑞、BioNTech以及復星採購相關疫苗，料可於明年首季供應香港。據復星早前投資者電話會議，復星醫藥 （02196） 董事長吳以芳表示，在第一期披露的新冠疫苗雙方聯合開發疫苗的協議中，已經有關於在整個市場的利潤分配的比例。

吳以芳表示，將根據中國市場最終的定價與生產的成本，計算中國市場的毛利，當中有65%歸復星，BioNTech佔35%，在中國市場的所有銷售相關費用全部由復星承擔。

復星醫藥今日（11日）與國藥物流在上海舉行關於BioNTech mRNA新冠疫苗配送合作簽約儀式，開展疫苗產品儲存、配送以及供應鏈服務合作，復星醫藥最新股價升4%，暫報36.25元。

林鄭記招直播：與科興、輝瑞、牛津達成疫苗採購協議，詳情可見【下一頁】

復星：mRNA新冠疫苗三期試驗7天後沒有嚴重不良反應即可申請上市

復星醫藥全球研發中心總裁回愛民當時表示，輝瑞和BioNTech共同研發的mRNA新冠疫苗，三期試驗結果暫未發現有任何嚴重不良反應，新冠疫苗是安全的。

回愛民稱，mRNA新冠疫苗共需接種兩針，第一針和第二針之間隔27天，有效性超過90%，本次三期試驗結果是在接種第二針7天后進行觀察記錄，接種患者樣本共計44000人，接種患者年齡範圍為12至85歲，涵蓋心肝肺慢性病患者、免疫缺陷患者、艾滋病患者、肝炎患者，接種兩針後沒有任何嚴重不良反應。

中國藥監局規定，上市新冠疫苗至少提供6個月的保護。回愛民解釋，在三期試驗接種第二針7天后，無嚴重不良反應即可申請上市。至於新冠疫苗的保護時間，可以期待新冠疫苗的保護時間超出最低限度6個月。

他續言，本次三期試驗中成年受試者產生的抗體達4.6倍，老年受試者產生的抗體達2至3倍。他又舉例，之所以需要每年接種流感疫苗，並不是因為抗體一年後就消失，而是流感病毒每年都會變異。

（第二版：新增復星醫藥董事長吳以芳言論

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相關文章：【輝瑞疫苗】中國科興生物新冠疫苗出現嚴重不良事故　另一疫苗商康希諾生物高開後倒跌

【輝瑞疫苗】郭廣昌：復星為輝瑞疫苗合作夥伴　復星醫藥早段急漲20%

 

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編輯：陳華

香港股票 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 復星醫藥（02196）

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