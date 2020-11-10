【港股追蹤】紐約期油重上每桶40美元 石油股獲大行睇好

國際油價昨日（9日）迎來顯著反彈，紐約期油及布蘭特期油均上升超過7%至8%，每桶重返40美元之上。油價向好，本港上市的三大石油股自然有支持，中石油（00857）早市升逾5%，中石化（00386）則升超過8%，與油價走勢關連度最高的中海油（00883），股價更升超過10%，同時亦為表現最好的藍籌成分股。

美銀證券報告指，石油輸出國組織及其他產油國（OPEC+）可能會調整減產協議，加上美國有藥廠宣稱旗下研發新冠疫苗有效性逾90%，布蘭特期油周一每桶價格抽高10%，錄得近6個月來最大單日升幅。鑑於中海油和中石油與油價敏度較高，預料國際油價每桶上漲1美元，將導致中海油和中石油明年盈利預測分別上漲5.9%或4.2%。

該行指，油價及油股3,4月份曾遭大幅拋售，但在油價疲弱的環境下，中海油和中石油均對成本和資本開支進行約束，認為中海油是成本最低的上游生產商。



因此，隨著內地對原油需求復甦，加上油價見底回升，美銀預計行業情況會持續得到改善，當中給予中海油目標價為10.5元，以現價計，仍有逾20%潛在升幅；中石油目標價則為3.6元，現價潛在升幅更超過40%，維持「買入」評級。