【阿里巴巴】內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、阿里京東有份被約見

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阿里巴巴 （09988） 等內地網上消費平台再遇新監管風險，內地市場監管總局最新發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。平台經濟領域壟斷協議主要是指平台經營者、平台內經營者排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為。
該文件提出，平台經營者與交易相對人達成排他性協議，可能構成《反壟斷法》第十四條規定的其他壟斷協議，目前暫未知有關指南對本港上市的互聯網巨頭有何影響。至下午1時45分，阿里巴巴最新跌3.7%，報279.6元，成交90億元；美團 （03690） 重挫10.4%，暫報300.4元，成交106億元；京東 （09618） 大跌8.8%，暫報330.4元，成交38億元。
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據內地傳媒指，市場監管總局、中央網信辦、稅務總局三部門，上周五聯合召開規範線上經濟秩序行政指導會，邀請阿里巴巴、京東、美團、字節跳動、滴滴、快手、拼多多等27家主要互聯網平台企業代表參會，會議要求互聯網平台企業依法合規經營，強化自我約束。
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編輯：吳敏芳