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索尼推Airpeak航拍機品牌　預計明年發布產品計劃

科技 12:26 2020/11/10

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索尼（Sony）官方發表新聞稿，向外界透露開設「Airpeak」航拍機品牌，計劃進軍航拍機市場。

近日，索尼（Sony）官方發表新聞稿，向外界透露開設「Airpeak」航拍機品牌，計劃進軍航拍機市場。Sony更指出，會在2021年春季發布首款產品計劃。

Sony在日本網站發布公告，宣布即將開啟「Airpeak」航拍機研發計劃。Sony表示，該款航拍機將採用Sony的影像、感測以及無人機 3R（Reality、Real-time、Remote）技術，並結合 AI 人工智能，研發出高規格及具安全性的產品。

＜＜蘋果與Sony擬擴展Podcast業務　爭相收購Wondery公司

＜＜【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全

另外，Sony亦在YouTube官方頻道中，發布一段15秒影片，曝光疑似Airpeak航拍機的螺旋槳轉動畫面，揭露公司的開發計劃。Sony表示，未來很快會在專業領域中尋找合作夥伴，並希望推出「Airpeak」航拍機，幫助娛樂等行業提高效率及節省成本。
 
早於2015年，Sony就曾經與ZMP日本科企合資，創辦Aerosense無人機公司，不過公司主要提供無人機解決方案。是次Sony單獨涉足無人機業務，未來將會成為該市場的新晉競爭者。

責任編輯：李寶如

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