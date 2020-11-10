佳兆業以現金要約購買6.75%二零二一年到期優先票據

建基於深圳的中國綜合房地產企業 – 佳兆業集團控股有限公司（01638）欣然宣佈，本公司已提出要約，按2021年票據每1,000美元本金額作價1,006美元的購買價，以現金購買任何及全部發行在外2021年票據。截至目前，本金總額376百萬美元的2021年票據維持發行在外。

該要約預計將於2020年11月17日（倫敦時間）下午四時正屆滿。本公司擬使用內部資源及發行優先票據的所得款項為要約提供資金。

公司同時已成功額外發行2億美元2023年11月到期優先票據，該等票據發行獲得來自逾70個機構投資者的熱烈追捧，認購總額超過14億美元。本次發行，來自亞洲及歐洲的機構投資者分別認購總發行額的62%及38%。在票據分配方面，約96%的票據分配予基金，剩餘4%則分配給私人銀行。

佳兆業表示，「本次現金要約收購是公司積極落實國家「降杠杆」要求的重要舉措之一，其旨在改善公司的資產負債表及優化債務結構。截至今年上半年，公司境外新增債務的融資成本，已由2019年底水準下跌290個基點至8.2%，這反映了公司積極降負債的決心。」

「同時，本次發行3年期票據及現金要約收購，也體現了集團在延長債務久期、償付短債方面所做的努力。展望未來，公司將繼續控制有息負債規模，並持續優化債務結構。」佳兆業續稱。

正式公告全文：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1110/2020111000017_c.pdf

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