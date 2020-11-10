【輝瑞疫苗】大選後才有進展 CEO強調無關政治

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【美國大選結果】美媒：特朗普擬2024年再參加美國大選 （不斷更新）
新冠疫苗有好消息，美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗最新數據題示，輝瑞該新冠疫苗對保護效用率（efficacy rate）高達90%。美國總統特朗普斥責，輝瑞特意在美國大選後才公布新冠疫苗的消息。輝瑞CEO則澄清，與政治因素無關。
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輝瑞及BioNTech在當地時間周一宣布，根據第三階段的大型測試數據顯示，疫苗對保護效用率（efficacy rate）高達90%。
特朗普在Twitter撰文指：
「正如我早前所說，輝瑞和其他人只會在大選後宣布有疫苗，因為他們之前沒有勇氣這樣做。同樣，美國食品藥物管理局（FDA）應該早點作宣布，不是出於政治目的，而是為了挽救生命！」
（As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn't have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives!）
輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時強調，宣布疫苗進展的時間，與政治因素無關。
布拉解釋指，他在周日才知道數據結果，但尚未查看有關數據。輝瑞在疫苗試驗期間，對數據作幾次臨時檢查，但未錄得任何有意義的數據，直到周日才有。
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責任編輯：林嘉莉