【輝瑞疫苗】大選後才有進展 CEO強調無關政治

新冠疫苗有好消息,美國藥廠輝瑞(Pfizer,美:PFE) 及德國生物科技公司BioNTech(美︰BNTX)合作研發的新冠疫苗最新數據題示,輝瑞該新冠疫苗對保護效用率(efficacy rate)高達90%。美國總統特朗普斥責,輝瑞特意在美國大選後才公布新冠疫苗的消息。輝瑞CEO則澄清,與政治因素無關。

美國大選最新戰況(不斷更新) 【下一頁】

輝瑞及BioNTech在當地時間周一宣布,根據第三階段的大型測試數據顯示,疫苗對保護效用率(efficacy rate)高達90%。

特朗普在Twitter撰文指:

「正如我早前所說,輝瑞和其他人只會在大選後宣布有疫苗,因為他們之前沒有勇氣這樣做。同樣,美國食品藥物管理局(FDA)應該早點作宣布,不是出於政治目的,而是為了挽救生命!」

(As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn't have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives!)