【宏觀中國】基建房地產維持高景氣？　挖掘機10月銷量維持六成增幅

疫情之後，國內挖掘機的銷售維持高增長，似乎房地產與基建的景氣度不錯。數據顯示，挖掘機於國內銷量一直保持在50%以上的按年增速。

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據中國工程機械工業協會統計，2020年10月納入統計的25家挖掘機製造企業共銷售各類挖掘機27,331台，同比增長60.5%；其中國內23,892台，同比增長60.7%；出口3,439台，同比增長59.4%。

首10個月，共销售挖掘机26.4萬台，同比增长34.5%；其中國内23.7萬台，同比增长35.5%；出口27,127台，同比增长25.9%。

事實上，不止挖掘機銷售好，其他基建相關的設施亦錄得雙位數的升幅，10月納入統計的23家裝載機製造企業共銷售各類裝載機10,574台，同比增長10.8%。

其中，3噸及以上裝載機銷售9,777台，同比增長9.78%。總銷售量中國內市場銷量8,284台，同比增長9.26%；出口銷量2,290台，同比增長16.8%。

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但有分析指，機械設備需求增速未必能反映基建或經濟的良好指標，始終行業本身有更新換代的周期，國內的環保政策對節能和排放的要求日趨嚴格，令不合要求的挖掘機逐步淘汰，或許是今輪需求的主因。

今年首9個月，全國固定資產投資同比增長僅0.8%，當中道路運輸業投資增長3%；水利管理業投資增長0.9%；公共設施管理業投資下降3.3%。

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記者：林衛