【輝瑞疫苗】憧憬人流恢復本地地產股受捧 九置升逾一成

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【輝瑞疫苗】國泰航空曾急升兩成、摩通即唱好增持 內地航空股齊炒受惠疫苗
輝瑞疫苗進度良好，資金流入受疫情拖累的傳統經濟股。市場憧憬疫苗推出後跨境人流可望恢復，經營本地商場及酒店的本地地產股紛紛走高，其中經營擁有海港城及時代廣場的九龍倉置業 （01997） 最新升逾一成，報37.95元，升交3.29億元。
昨日落實出售太古城中心第一座的太古地產 （01972） 今日走勢良好，升6%至22.95元，成交額3890萬元。太古地產旗下物業包括太古廣場、東薈城名店倉及太古城中心。
另外，經營希慎廣場及利園的希慎則升2.9%至27元，成交2250萬元；信和置業 （00083） 升3.3%至9.66元，成交2360萬元；恒隆 （00010） 則漲1.9%至19.04元。
傳統地產股受惠，但另一邊廂網購股急挫，香港電視 （01137） 跌4.8%至11.42元，成交5090萬元。
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編輯﹕謝智聰