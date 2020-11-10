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【輝瑞疫苗】憧憬人流恢復本地地產股受捧 九置升逾一成

當炒股 12:02 2020/11/10

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本地地產股今日普遍走高

輝瑞疫苗進度良好，資金流入受疫情拖累的傳統經濟股。市場憧憬疫苗推出後跨境人流可望恢復，經營本地商場及酒店的本地地產股紛紛走高，其中經營擁有海港城及時代廣場的九龍倉置業 （01997） 最新升逾一成，報37.95元，升交3.29億元。

昨日落實出售太古城中心第一座的太古地產 （01972） 今日走勢良好，升6%至22.95元，成交額3890萬元。太古地產旗下物業包括太古廣場、東薈城名店倉及太古城中心。

另外，經營希慎廣場及利園的希慎則升2.9%至27元，成交2250萬元；信和置業 （00083） 升3.3%至9.66元，成交2360萬元；恒隆 （00010） 則漲1.9%至19.04元。

傳統地產股受惠，但另一邊廂網購股急挫，香港電視 （01137） 跌4.8%至11.42元，成交5090萬元。

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編輯﹕謝智聰

 

恒隆集團（00010） 九龍倉置業（01997） 太古地產（01972） 酒店 疫情 商場 信和置業（00083） 香港電視（01137） 疫苗 利園 Lees Garden

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