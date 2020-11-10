【消費優惠】雙11後還有甚麽？　杏花新城推消費優惠　過千件運動服飾用品低至2折（附網店優惠連結）

▲ 今年過千件運動服飾用品享有低至2折優惠。

雙11優惠之後，臨近年尾仍有其他消費優惠。杏花新城由11月13日至11月22日，舉行杏花新城運動「折」。而今年除了過千件運動服飾用品享有低至2折優惠，還推出網上限時搶購超值運動福袋。

限量貨品最低價20元 指定商戶再賺8倍MTR分獎賞

低至2折的過千件限量貨品，涵蓋不同運動品牌，包括adidas、FILA、New Balance、Nikko、PUMA、SKECHERS、Timberland等。指定貨品則包括：adidas PureBOOST X TRAINER由原價1,099元減至199元；PUMA背包由399元減至99元、Her own words精選Free cut無縫意裁女裝內褲由98元減至20元。

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【雙11】雙11突圍術 Shiseido高層落場直播帶貨促銷

消費者在活動期間於指定運動商戶購物，更可賺取8倍MTR分獎賞。另外，商場推出限量福袋於網上限時商店發售。由即日起至11月18日，只要在網站上搶購，即可購買到限量運動福袋。

責任編輯：馬意文