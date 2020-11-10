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【雙11】雙11突圍術　Shiseido高層落場直播帶貨促銷

商業 11:48 2020/11/10

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資生堂（SHISEIDO Co.，Ltd.）為了擴大於中國市場銷售，繼續採用直播帶貨的方式吸客。

雙11將至，各大小品牌為了在雙11促銷出盡法寶。資生堂（SHISEIDO Co.，Ltd.）為了擴大於中國市場銷售，繼續採用直播帶貨的方式吸客。不過，今年有別於去年由品牌相關部門員工或明星網紅負責直播帶貨，而是由品牌高層負責推銷。

據《日經中文網》報道，資生堂將在今日（11月10日）起，首次在中國讓化粧品牌「Maquillage」負責人直播帶貨。該品牌期望今次由負責人直播帶貨，商品銷量能夠較去年大幅增加。品牌於去年雙11力推的2.5萬個商品，以約2分鐘時間售罄。

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直播帶貨吸客　冀改變虧損局面
資生堂今次以品牌高層負責推銷，主要希望品牌能夠與消費者產生親近感，並且提高知名度。今次舉動主要參考去年收購美國新興化粧品企業Drunk Elephant，Drunk Elephant以創辦人每周日直接與消費者溝通，解答與商品相關的問題而作招徠，並創下創業8年銷售額逾100億日圓的成績，以及在社交網站上追蹤者數目達100萬。

事實上，資生堂化粧品最近銷售低迷，更預計2020年度最終虧損將超過200億日圓。該公司目前計劃提高中國的銷售，若能夠累積成功經驗，便將直播帶貨擴大到其他市場。據悉，資生堂在今年7月，便在日本開始實行直播帶貨。

責任編輯：馬意文

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