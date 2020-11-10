【騰訊700】馬化騰退任財付通法人 騰訊副總裁林海峰接任

騰訊（00700）旗下的財付通支付科技有限公司在11月9日發生工商變化，騰訊首席執行官馬化騰退任法定代表人，由騰訊副總裁林海峰接任。騰訊股價今日跌3.373%，現報601.5元，成交額為96.6億元。



騰訊回應指，是次變更是為優化公司管理結構而做出的正常調整，在8月時已與主管部門提出變更申請，並在10月獲央行批准。

【輝瑞疫苗】疫苗誕生 出行相關股呢隻最勁 疫情受惠股呢隻最傷 詳情請看[下一頁]



財付通支付科技有限公司的業務包括電子商務、為微信支付、QQ錢包用戶提供電子支付服務等，深圳市騰訊計算機系統為最大股東，持股95%，而實際控制人為馬化騰，受益股份達54.29%。

【港股追蹤】有疫苗就有得賭？ 濠賭股率先炒上 詳情請看[下一頁]



早前，中國銀保監會及人民銀行就網路小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見，經營網路小額貸款業務的小額貸款公司註冊資本需高於10億元，跨省級行政區域經營網路小額貸款業務的小額貸款公司註冊資本不低於50億元，均為一次性實繳貨幣資本。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機