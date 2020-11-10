  • 24°C
香港時間 : 20201110日 (二) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據洩漏】印度大型電商平台BigBasket遭黑客攻擊　 2,000萬用戶資料被盜

科技 11:30 2020/11/10

分享：

印度最大電商平台BigBasket，近日遭到黑客攻擊，約有2000萬用戶個人資料遭洩漏，並在暗網上被出售。

新冠肺炎疫情下，網購蔚然成風，但同時衍生出不少網絡犯罪個案。據印度媒體報道，阿里巴巴投資的印度最大電商平台BigBasket，近日遭到黑客攻擊，約有2000萬用戶個人資料遭洩漏，並在暗網上被出售。

美國網絡安全公司Cybel表示，近日在監控暗網過程中發現，印度電商平台BigBasket的大量用戶資料遭黑客洩漏，洩漏的信息包括用戶電郵地址、密碼、手機號碼、出生日期及登錄IP地址等，據悉，這些數據被黑客以超過4萬美元（約31萬港元）的價錢，在暗網上出售。

＜＜【私隱安全】蘋果要求應用程式添加數據收集說明　保障用戶私隱

＜＜【網絡安全】疫情影響香港企業　增加未來網絡保安投資

該網絡安全公司表示，發現安全洩漏事件後，已迅速通知BigBasket平台。BigBasket稱，保障客戶私隱和安全性是公司的首要任務，現時正在與網絡安全專家協商，評估解決方案。另外，公司已向位於班加羅爾（Bangaluru）的網絡犯罪小組投訴，並表示會大力追究網絡罪犯。

據了解，阿里巴巴目前持有 BigBasket 約26%股權，早前有消息指，阿里巴巴正計劃以約10億美元（約78億港元），售予印度最大企業之一的塔塔集團（Tata Group），該項目正進行談判。

責任編輯：李寶如

相關文章

【金管局大數據】HKMA推新數據交換平台　助中小企融資
2020/11/02
【金管局大數據】HKMA推新數據交換平台　助中小企融資
【虛擬銀行】新興銀行私隱保障不足　報告揭35%受訪者缺乏信心
2020/10/30
【虛擬銀行】新興銀行私隱保障不足　報告揭35%受訪者缺乏信心
【美國大選】特朗普競選網站遭黑客攻擊　稱已掌握新冠肺炎相關內部信息
2020/10/28
【美國大選】特朗普競選網站遭黑客攻擊　稱已掌握新冠肺炎相關內部信息
Facebook下令紐約大學研究人員　停止收集政治廣告數據
2020/10/26
Facebook下令紐約大學研究人員　停止收集政治廣告數據
網絡保安 作業系統 黑客 班加羅爾 印度 美國 阿里巴巴 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

索尼推Airpeak航拍機品牌　預計明年發布產品計劃

下一篇文章

Apple Watch獲FDA批准　推「NightWare」程式干擾用戶發噩夢　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元
【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元
【美國大選】特朗普現獲Twitter「公共利益」保護　明年卸任後隨時被封帳？
【美國大選】特朗普現獲Twitter「公共利益」保護　明年卸任後隨時被封帳？
【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全
【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iOS 14】iOS 14.2正式推出　新增10項全新功能
【iOS 14】iOS 14.2正式推出　新增10項全新功能