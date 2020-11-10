【數據洩漏】印度大型電商平台BigBasket遭黑客攻擊　 2,000萬用戶資料被盜

▲ 印度最大電商平台BigBasket，近日遭到黑客攻擊，約有2000萬用戶個人資料遭洩漏，並在暗網上被出售。

新冠肺炎疫情下，網購蔚然成風，但同時衍生出不少網絡犯罪個案。據印度媒體報道，阿里巴巴投資的印度最大電商平台BigBasket，近日遭到黑客攻擊，約有2000萬用戶個人資料遭洩漏，並在暗網上被出售。

美國網絡安全公司Cybel表示，近日在監控暗網過程中發現，印度電商平台BigBasket的大量用戶資料遭黑客洩漏，洩漏的信息包括用戶電郵地址、密碼、手機號碼、出生日期及登錄IP地址等，據悉，這些數據被黑客以超過4萬美元（約31萬港元）的價錢，在暗網上出售。

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該網絡安全公司表示，發現安全洩漏事件後，已迅速通知BigBasket平台。BigBasket稱，保障客戶私隱和安全性是公司的首要任務，現時正在與網絡安全專家協商，評估解決方案。另外，公司已向位於班加羅爾（Bangaluru）的網絡犯罪小組投訴，並表示會大力追究網絡罪犯。

據了解，阿里巴巴目前持有 BigBasket 約26%股權，早前有消息指，阿里巴巴正計劃以約10億美元（約78億港元），售予印度最大企業之一的塔塔集團（Tata Group），該項目正進行談判。

責任編輯：李寶如