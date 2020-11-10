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【兩電電費】中電港燈凍結明年電費　中電今年資本開支料逾96億元

當炒股 17:08 2020/11/10

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【兩電電費】傳中電港燈提出凍結平均淨電費　中電跌逾1%

港燈 （02638） 及中電 （00002） 在立法會經濟事務委員會上公布明年電費調整。中電交代電費檢討結果指，各行業均受新冠疫情影響，公司決定凍結2021年電費，平均每度電維持在121.8仙，以紓緩各界壓力。中電股價全日跌逾0.6%，報72.55元。港燈股價全日則升0.5%，報7.94元。港燈表示，由於燃料價格回落可以抵消電費增幅，可以凍結明年電費，維持平均每度電126.4仙。

據兩電的5年發展計劃預測，電費明年將上調至每度1.327元及1.377元，加幅為8.9%。平均淨電費主要由基本電費及燃料調整兩部分組成，早前已有環團學者分析指雖然兩電基本電價仍會上升，但由於油價下跌，料短期內不會大幅反彈，與油價掛鈎的天然氣價同樣下跌，加上液化天然氣接收站可提升兩電議價能力，可買到更便宜天然氣，能夠紓緩加價壓力。

中電今年資本開支增

中電收市後公布2020年資本開支估算。今年資本開支料達96.45億元，按年增約半成；其中發電系統佔51.18億元；輸配電系統為43.46億元；顧客與企業服務發展約1.81億元。

相關文章：【加電費】港燈2020年電費加5.2%中電加2.5%　兩電均推優惠措施助社群

【即時解構】政府准兩電建海上天然氣接收站 分析：加電費空間增加

編輯：吳敏芳

（第三版新增兩電凍結電費及中電資本開支）

香港股票 港燈－SS（02638） 中電控股（00002） 經濟 補貼 中電 港燈 電費

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