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【輝瑞疫苗】疫苗誕生　出行相關股呢隻最勁　疫情受惠股呢隻最傷

股樓投資 11:59 2020/11/10

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美國藥廠輝瑞宣布成功研發疫苗，今日疫情受惠股及出行相關股成為焦點。國泰(00293)、國航(00753)在內4隻航空股，3隻急升一成，東航較弱升6%，中銀航空租賃亦一度急升兩成。此外，「喼神」新秀麗(01910)亦一度急升兩成，現近中午收市則仍升17%，與中銀航空租賃齊齊成為最強出行相關股；同程藝龍(00780)則高開8.8%，現升逾5%；旅行社專業旅運(01235)及東瀛遊(06882)則分別升8%及7%。

年內受惠疫情的則普遍下跌，擁即食麵業務康師傅(00322)曾插9.8%，現仍插逾5%，日清食品(01475)跌1.9%，香港電視(01137)挫近半成，維達(03331)亦跌逾5%。

 

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