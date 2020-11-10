[異動股] 大行齊撐業績對辦 領展中午大升近7%

領展(00823)日前公布上半年每股派息升0.1%,較多間大行估計的下跌為佳。加上有美國藥廠宣稱成功研發疫苗，市場憧憬疫情受控利好零售市道，領展中午大升6.6%報67.15元。

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多間大行都力撐領展表現。大和發表研究報告指，公司的營運表現穩健，相信當經濟環境改善時，每單位可分配收入有望重拾升幅，鑑於本財年上半年的困難環境，認為其續租率下跌2.6%％並沒有大問題，維持目標價84元，重申「買入」評級。大和預料，香港零售市場正進入改變階段，租戶及零售銷售將會重新分配，社區商場或吸引更多零售商進駐，又指公司資產負債表強勁，並擁有充足的財政資源去尋求投資機會及進行回購，亦留意到期內租金收繳率逾95％，顯示其業務穩健。

高盛則調升領展目標價1%至80元，給予買入評級。相信市場上月市場的發展對領展業務前景具積極意義。即使市場氣氛仍疲弱，仍看好領展經營可跑赢同業。

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