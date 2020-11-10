【油金走勢】油股飈高中海油漲逾一成　金價大跌金礦股受壓

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【太古賣產】太古逾98億出售太古城中心第一座、太古曾升8% 太古：香港為家（第三版）
油輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，減低市場對原油需求疫弱的憂慮，國際油價昨晚大升8%，油股今早亦造好，中海油 （00883） 現升11.7%，報8.24元；中海油田服務 （02883） 升12%，現報5.54元；中石油 （00857） 升5.6%，報2.46元，盤中高見2.5元；中石化 （00386） 漲逾7%，報3.47元。
紐約期油昨收報40.29美元，升3.15美元或8.5%；布蘭特期油收報42.4美元，升2.95美元或7.5%。
市場避險情緒降溫下，金價大幅下跌，金礦股今日跟挫。紫金 （02899） 挫約半成；招金 （01818） 插8.3%；山東黃金 （01787） 瀉9.7%；中國黃金國際 （02099） 急降4.9%；SPDR金ETF （02840） 挫3.8%；兩倍槓桿南方黃金 （07299） 瀉8.3%。
紐約期金昨收報1854.4美元，跌97.3美元或5%，現貨金於1879美元水平。
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編輯：吳敏芳