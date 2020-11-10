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【美國大選】麥康奈爾力撐特朗普興訟 稱不損民主

環球政治 11:22 2020/11/10

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【美國大選】麥康奈爾力撐特朗普興訟 稱不損民主

美國大選投票日結束，美國大選結果幾乎塵埃落定。民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，當選下屆美國總統。總統特朗普不滿結果，並計劃在多州發起訴訟，參議院多數黨領袖麥康奈爾力撐，稱特朗普有權挑戰選舉結果，檢視選舉結果不會損害民主。

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參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，特朗普「100%有權調查選舉舞弊指控，並權衡其法律選項」。他指出，如果出現影響結果的大規模舞弊情況，相信「每一個美國人都希望查清楚」；如果民主黨對選舉公平性有信心，「無理由憂慮被放大鏡檢視」。

麥康奈爾強調，特朗普提出法律調查，並不代表制度崩潰，重申特朗普有權這麼做，共和黨尊重法治、相信美國的制度。

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被外界稱為特朗普啦啦隊長的格雷厄姆（Lindsey Graham）促請特朗普在法律戰堅持下去；眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）稱，所有司法挑戰都應獲審理，再讓美國人決定誰贏得這場選戰。

同時，多名重量級的共和黨人祝賀拜登勝選，包括前總統小布殊（George W. Bush）、佛羅里達州前州長傑布布希（Jeb Bush）、經常批評特朗普的猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）及阿拉斯加州參議員穆科斯基（Lisa Murkowski）。

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責任編輯：鄧燕君

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