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【新冠疫苗】輝瑞藥廠疫苗90%有效　有望年底前生產5000萬劑

環球政經 11:52 2020/11/10

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全球新冠肺炎確診個案超過5,000萬宗，美國藥廠輝瑞（Pfizer）周一（9日）宣布，與德國BioNTech合作研製的新冠疫苗，在第三階段大規模初步臨床測試的初步數字顯示，有效率超過九成，高於美國食品及藥物管理局所設疫苗須具五成有效率要求，且未見有嚴重副作用。

【新冠肺炎】張建宗：憂隱形傳播鏈　防疫措施延長一周【下一頁】

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是次臨床測試有43,538位參加者，當中有94 人是新冠肺炎確診者。參加者須接種2劑疫苗，初步測試結果顯示，參加者接種第2劑疫苗後7日，疫苗的有效率達到90％以上，表示在開始接種疫苗後的28天即可獲得保護。輝瑞及BioNTech表示，暫未收到任何嚴重的副作用。

輝瑞及BioNTech希望在本月第三周，取得臨床測試數據後，向美國食品及藥物管理局提交緊急使用授權。另表示，有望在今年年底生產5,000萬劑，明年可生產13億劑。

全球新冠肺炎確診個案已超過5,100萬宗，當中美國有逾1,000萬人染疫，其次為印度，有逾850萬人確診。

 

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責全編輯：楊子瑩

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