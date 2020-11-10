【輝瑞疫苗】中國科興疫苗測試因嚴重不良事故遭叫停　公司：對疫苗安全性有信心（第二版）

▲ 中國科興生物研發的新冠疫苗在巴西出現嚴重不良事故

新冠疫苗再傳新進展，正當市場熱炒輝瑞（美︰PFE）及德國BioNTech（美︰BNTX）疫苗效用率據報達9成之際，中國疫苗研發商科興生物受挫。巴西衛生機構周一公布，北京科興生物研發中的新冠疫苗Coronavac在當地臨床測試時出現「嚴重不良事故」，惟巴西未有交代詳情，但研究已經暫時中止，以待分析後決定是否繼續。

科興生物在巴西合作夥伴Instituto Butantan稱對當局決定感意外，會研究箇中原因。中國科興集團午後在官網發稿指，與巴西合作的合作夥伴溝通後，研究所負責人認為事件與疫苗無關，集團將繼續與巴西保持溝通，臨床研究將繼續按要求開展，強調「對疫苗安全性有信心」。

▲ 中國科興在官網就疫苗測試發表回應。

新冠病毒疫情全球大流行，全球多國藥廠則有研發疫苗，但如同不少疫苗研究過程，屢有藥廠因出現事故而暫停試驗，較近期例子包括強生、 AstraZeneca共同研發的疫苗也曾因出現類似事故，一度暫停。

不過，中國有關方面已開始授權多個本地藥廠的疫苗生產，向數以萬計參與試驗者接種測試，包括科興生物的Coronavac。

內地另一新冠疫苗主要研發商康希諾生物 （06185） 周二股價先高開後升幅收窄，最高曾升半成，高見170.8元，最新倒跌0.6%，暫報161.2元，成交2.82億元。

公司10月曾公布，與中國工程院合作研發的重組新冠疫苗 （Ad5-nCoV）第三期臨床試驗取得進展，同時墨西哥政府與康希諾簽署預購框架協議，今年底至明年向康希諾生物採購3500萬劑新冠疫苗。

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編輯：麥德銘