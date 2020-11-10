【美股分析】摩根大通：市場前景漸明朗　標指明年底望上4500點

輝瑞周一（9日）宣布新冠疫苗測試有效性達90%，再加上美國總統大選選情已經明朗，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已經逐步開展總統過渡工作，美股周一氣氛熱烈，道指盤中一度升逾1600點，逼近3萬點大關，收市報升逾800點。摩根大通（JP Morgan）認為，美股將進一步上升。

【美股焦點】輝瑞疫苗促板塊輪動 美股三大指數收市個別發展【下一頁】

摩根大通分析師Dubravko Lakos-Bujas及其團隊周一發布報紙指，市場前景正明顯明朗化，尤其是新冠疫苗有利好消息，該公司周一預計，標普500指數明年初將升至4,000點，到明年底則有機會上看4,500點。本周一標指收市升1.17%，報3,550點，即到明年年初仍有12.7%的潛在升幅，至明年底則有26.7%的潛在升幅。

【美股焦點】高盛：拜登+疫苗 全球經濟將V型復甦【下一頁】

早前美股升幅主要由科技股帶動，例如投資者愛股「FAAMG」，因為這些股份在疫情中仍能保持盈利能力，並且有望受惠於疫情帶來的長久社會趨勢，包括綫上購物、居家辦公等。惟周一傳來疫苗利好消息後，科技股遭拋售，在疫情中承壓的旅遊、航空、娛樂等復甦概念股反彈，未來市場焦點或將由美國大選轉向全球經濟復甦。

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編輯：李勝男