▲ 【美國大選】總務署未准過渡政府 拜登擬採取法律行動

美國大選結果尚有爭議，民主黨總統候選人拜登宣布勝出美國大選，惟美國總統特朗普未肯認輸。美國總務署（GSA）尚未批准拜登團隊準備權力過渡，美國總務署指要等待美國大選有明確的結果，才會批准權力過渡。拜登團隊表示，美國總務署必須承認拜登勝選，否則不排除採取法律行動。

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多個主流媒體上周六預計拜登勝選，拜登其後宣布自己勝選。

拜登團隊隨即向美國總務署申請權力過渡，以讓團隊可能夠獲得數百萬美元聯邦薪金及出差的資金。另外，過渡小組亦可以使用《總統過渡法案》所規定的商務部辦公空間。

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不過，美國國會山報引述消息指，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）認為，要等待美國大選有明確的結果，才能批准準備權力過渡。

美國總務署發言人亦回應指：

「選舉結果尚未確定。GSA及其管理人員將繼續遵守，並滿足法律規定的所有要求。」

（An ascertainment has not yet been made. GSA and its Administrator will continue to abide by, and fulfill, all requirements under the law）

拜登團隊則表明，美國總務署必須承認拜登勝選，否則不排除採取法律行動。

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責任編輯：林嘉莉