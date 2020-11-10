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【美國大選】總務署未准過渡政府 拜登擬採取法律行動

環球政治 11:07 2020/11/10

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【美國大選】總務署未准過渡政府 拜登擬採取法律行動

美國大選結果尚有爭議，民主黨總統候選人拜登宣布勝出美國大選，惟美國總統特朗普未肯認輸。美國總務署（GSA）尚未批准拜登團隊準備權力過渡，美國總務署指要等待美國大選有明確的結果，才會批准權力過渡。拜登團隊表示，美國總務署必須承認拜登勝選，否則不排除採取法律行動。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

多個主流媒體上周六預計拜登勝選，拜登其後宣布自己勝選。

拜登團隊隨即向美國總務署申請權力過渡，以讓團隊可能夠獲得數百萬美元聯邦薪金及出差的資金。另外，過渡小組亦可以使用《總統過渡法案》所規定的商務部辦公空間。

拜登列4大任務 首要對抗疫情 【下一頁】

不過，美國國會山報引述消息指，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）認為，要等待美國大選有明確的結果，才能批准準備權力過渡。

美國總務署發言人亦回應指：

「選舉結果尚未確定。GSA及其管理人員將繼續遵守，並滿足法律規定的所有要求。」

（An ascertainment has not yet been made. GSA and its Administrator will continue to abide by, and fulfill, all requirements under the law）

拜登團隊則表明，美國總務署必須承認拜登勝選，否則不排除採取法律行動。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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