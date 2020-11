▲ 【美國大選】總務署未准過渡政府 拜登擬採取法律行動

美國大選結果尚有爭議,民主黨總統候選人拜登宣布勝出美國大選,惟美國總統特朗普未肯認輸。美國總務署(GSA)尚未批准拜登團隊準備權力過渡,美國總務署指要等待美國大選有明確的結果,才會批准權力過渡。拜登團隊表示,美國總務署必須承認拜登勝選,否則不排除採取法律行動。

美國大選最新戰況(不斷更新) 【下一頁】

多個主流媒體上周六預計拜登勝選,拜登其後宣布自己勝選。

拜登團隊隨即向美國總務署申請權力過渡,以讓團隊可能夠獲得數百萬美元聯邦薪金及出差的資金。另外,過渡小組亦可以使用《總統過渡法案》所規定的商務部辦公空間。

拜登列4大任務 首要對抗疫情 【下一頁】

不過,美國國會山報引述消息指,美國總務署署長墨菲(Emily Murphy)認為,要等待美國大選有明確的結果,才能批准準備權力過渡。

美國總務署發言人亦回應指:

「選舉結果尚未確定。GSA及其管理人員將繼續遵守,並滿足法律規定的所有要求。」

(An ascertainment has not yet been made. GSA and its Administrator will continue to abide by, and fulfill, all requirements under the law)

拜登團隊則表明,美國總務署必須承認拜登勝選,否則不排除採取法律行動。

緊貼「美國大選」選情及影響,登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯:林嘉莉