【新冠肺炎】張建宗：憂隱形傳播鏈　防疫措施延長一周

本港新冠肺炎疫情仍出現源頭不明的感染個案，署理行政長官張建宗出席行政會議前表示，情況反映社區有隱形傳播鏈，將於本周四（12日）到期的社交距離等防疫措施將推持不變，並延長一周。

張建宗表示，本地個案有上升趨勢，情況令人憂慮，也留意到市民防疫意識有鬆懈，認為現階段沒有空間再放寬防疫措施。食衞局局長陳肇始明早（11日）會交代詳情。

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針對早前大埔區有數名市民染疫後，政府安排檢測承辦商提供免費檢測服務，張建宗指，市民反應正面，截至昨晚11時已有約2,600人檢測，政府會檢視流動車和採樣亭的運作情況以及市民需求，再決定是否需要延長有關安排，呼籲當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。

張建宗又預告，本港與新加坡的「航空旅遊氣泡」安排，有關政策局一、兩日內公布有關細節。他他又重申港府期望，本月內可推出「安心出行」應用程式，以及讓內地或澳門的香港居民免14日隔離回港。

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責任編輯：楊子瑩