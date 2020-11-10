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【輝瑞疫苗】濠賭股+旅遊股炒上　新秀麗飈兩成

股市 10:27 2020/11/10

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【輝瑞疫苗】濠賭股+旅遊股炒上　新秀麗飈兩成

新冠肺炎疫苗研發進展良好，美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）研發的疫苗效果顯著。濠賭股及旅遊股即見炒作。

銀娛第三季表現如何？【下一頁】

渠道數字指出，澳門本月首8日博彩收益20億元，相當於日均收益2.5億元，比十一黃金周日均賭收約1.6億元還要高，濠賭股造好。銀娛 （00027） 現升5.2%，報61.95元，盤中高見65元；金沙 （01918） 現升6.2%，報32.4元，盤中高見33.45元；新濠國際 （00200） 升5.2%、美高梅 （02282） 亦升逾6%、永利澳門 （01128） 升9.4%、澳博 （00880） 升逾7%。

金沙第三季見紅【下一頁】

另外，其他旅遊相關股價亦造好， 新秀麗 （01910） 飈兩成、縱橫遊 （08069） 升19.6%、 專業旅運 （01235） 升25%、東瀛遊 （06882） 升15.4%、復星旅遊文化 （01992） 升14%、香港中旅 （00308） 升4.7%。

相關文章：【輝瑞疫苗】國泰航空曾急升兩成　內地航空股齊炒受惠疫苗

編輯：吳敏芳

 

 

 

香港股票 香港中旅（00308） 復星旅遊文化（01992） 東瀛遊（06882） 專業旅運（01235） 縱橫遊控股（08069） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200）

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【騰訊股價】內地網貸新規出爐　馬化騰卸任騰訊財付通法定代表人、騰訊：10月獲央行批准（第三版）

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【輝瑞疫苗】復星郭廣昌：冀疫苗盡早在中國上市　復星醫藥早段急漲20%
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