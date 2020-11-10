  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】郭廣昌：復星為輝瑞疫苗合作夥伴　復星醫藥升14%

股市 16:31 2020/11/10

分享：

復星集團董事長郭廣昌表示，輝瑞疫苗研發有重大突破，期望能夠盡快在中國上市使用。（法新社）

美國輝瑞藥廠研發的新冠肺炎疫苗有重大突破，刺激環球市場氣氛復蘇。復星集團董事長郭廣昌表示，輝瑞是復星的全球研發合作夥伴，形容mRNA疫苗的有效率遠超預期，爭取疫苗能夠早日在中國上市使用。

疫苗消息刺激，復星集團系內的股份今早都見追捧，雙雙創逾1個月高。復星國際 （00656） 早段彈7.3%，全日報10.76元，升6.7%。復星醫藥 （02196） 更曾急彈20.8%至39.5元，全日收報37.35元，升14%，成交達14億元。

復星：輝瑞BioNTech新冠疫苗三期試驗沒有任何嚴重不良反應，詳見【下一頁】

郭廣昌微博原文及網友回應【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

郭廣昌：續與政府監管溝通　爭取新疫苗早日上市

郭廣昌在個人微博表示，獲悉集團輝瑞及BioNTech的第三期臨床試驗的初步分析數據，mRNA疫苗的有效率高達90%，不但較普通流感疫苗的70%保護率高，更遠高於FDA的50%上市門檻。

郭廣昌指，復星將繼續與政府監管、審批部門密切溝通協同，希望根據全球研發的進展及數據分析的結果，在符合中國法規的前提下，「復星新冠疫苗能盡早在中國上市使用」。

他續指，疫苗研發有突破「是科學的勝利、也是全球合作的勝利」，又形容是「標誌著面對新冠病毒的戰爭中已經看到勝利的曙光」。

相關文章：

【港股市況】輝瑞疫苗消息刺激港股升逾300點　滙豐、友邦齊升6%（不斷更新）

【輝瑞疫苗】國泰航空曾急升兩成　內地航空股齊炒受惠疫苗

【輝瑞疫苗】濠賭股+旅遊股炒上　新秀麗飈兩成

編輯：趙穎妍

香港股票 復星醫藥（02196） 復星國際（00656） 中國 美國 疫苗 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升
【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續升近百點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續升近百點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大